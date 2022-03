Mariupol enterra seus mortos na rua

Apoie o 247

MARIUPOL, Ucrânia (Reuters) - Andrei está ocupado enterrando vizinhos mortos em uma cova improvisada à beira da estrada, em frente a um bloco de apartamentos bombardeado. Natalia se pergunta se sua própria casa ainda está de pé, enquanto uma família se preocupa com o tempo que seus escassos suprimentos de comida podem durar.

Domingo marca apenas mais um dia de horror e confusão em Mariupol, a cidade portuária no leste da Ucrânia que viu alguns dos mais pesados ​​bombardeios e combates desde que a Rússia iniciou sua invasão em 24 de fevereiro.

Fazendo uma pausa com sua pá, Andrei disse que os vizinhos que ele estava enterrando não foram mortos por bombas ou granadas russas, mas morreram de doenças exacerbadas pelo enorme estresse das últimas semanas depois de não conseguirem obter ajuda médica.

"As bombas não os mataram, mas tudo isso... a situação - os porões, a falta de atividade física, o estresse, o frio também", disse ele.

Perto, vários corpos estavam cobertos por cobertores sujos. Algumas pessoas passavam carregando seus pertences em sacos plásticos ou caixas de papelão. Um menino empurrou um carrinho de supermercado ao lado de um carro bombardeado.

Andrei disse que ele e seus amigos foram aconselhados pelos militares da Ucrânia a armazenar os cadáveres em porões frios, mas estes já estão cheios de pessoas se abrigando de ataques de artilharia e mísseis russos.

"Espero que haja algum tipo de novo enterro e isso seja apenas temporário", acrescentou, apontando para o buraco no chão.

'TUDO ESTÁ DESTRUÍDO'

Cerca de 400.000 pessoas estão presas na cidade portuária estratégica no Mar de Azov há mais de duas semanas, com pouco ou nenhum acesso a água, comida, aquecimento ou eletricidade, dizem as autoridades locais.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse no sábado que o cerco da Rússia a Mariupol foi "um terror que será lembrado por séculos".

O Ministério da Defesa da Rússia culpou "nacionalistas ucranianos" no domingo pelo que chamou de "catástrofe humanitária" em Mariupol e deu à cidade até as primeiras horas da segunda-feira para se render. Ele disse que 59.000 pessoas foram evacuadas de Mariupol nos últimos três dias, informou a agência de notícias TASS.

Sentada em um porão que agora é sua casa há 11 dias, Irina Chernenko, bibliotecária da universidade, disse que não sabia quanto tempo mais eles poderiam sobreviver assim.

"Esperamos o melhor - viver como seres humanos. O bloco de apartamentos está destruído, tudo está destruído. Para onde podemos ir do porão?" ela disse.

"Estamos cozinhando no fogo. Por enquanto temos comida e lenha. Em uma semana não teremos nada, nada de comida."

Algumas partes da cidade são controladas por forças russas e outras permanecem sob controle ucraniano, de modo que os moradores não sabem o destino dos parentes que moram em outros distritos.

Natalia, uma funcionária do jardim de infância, disse que estava com os filhos e não podia voltar para seu próprio apartamento do outro lado da cidade.

"Não há notícias, nem informações. Está tudo arruinado... Não sabemos como vamos viver agora."

