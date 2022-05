Mariupol está sob controle do Exército russo, diz ministro da Defesa do governo Putin

Apoie o 247

ICL

247 - As forças russas dizem que têm toda a cidade portuária de Mariupol sob seu controle e que a vida normal foi restabelecida, informa a Sputnik.

A Rússia tem como alvo Mariupol, pois busca isolar a Ucrânia do Mar Negro e conectar o território que já controla no sul e no leste. Partes das regiões orientais de Donetsk e Luhansk foram mantidas por separatistas apoiados pela Rússia antes de o presidente Vladimir Putin lançar a invasão em 24 de fevereiro.

Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação especial militar para "desmilitarização e desnazificação da Ucrânia".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a operação, as Forças Armadas da Rússia eliminam instalações da infraestrutura militar ucraniana, sem realizar ataques contra alvos civis em cidades. Os militares russos também organizam corredores humanitários para a população civil que foge da violência dos neonazistas e nacionalistas, assinala o site RT.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE