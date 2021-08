Martin Jacques: A derrota no Afeganistão é uma humilhação completa para os EUA

Os EUA enfrentam uma derrota histórica no Afeganistão nas mãos do Talibã, afirma o cientista político Martin Jacques, autor do livro "Quando a China Dominar o Mundo" edit

247 - A guerra mais longa da América, que começou em 2001, está terminando em completa humilhação. O Talibã conquistou o campo, todas as grandes cidades e agora Cabul efetivamente caiu. Isso é Saigon em 1975, tudo de novo, exceto que a retirada dos Estados Unidos do Vietnã ocorreu em 1972 e seu governo fantoche conseguiu sobreviver por mais três anos. O governo fantoche da América em Cabul caiu apenas quatro meses após o anúncio em abril de que os EUA se retirariam. Diz-nos que o governo de Cabul e a ocupação americana tinham apenas uma pequena porção de apoio popular: a condição para a sobrevivência do primeiro eram as tropas e a força aérea da América. Em contraste, o Talibã claramente goza de um apoio considerável entre o povo, escreve Martin Jacques no Global Times.

As últimas duas décadas foram desastrosas para os EUA. A eleição de George W. Bush em 2000 deveria marcar, segundo sua doutrina neoconservadora, o início de um novo século americano e a continuação do momento unipolar dos Estados Unidos após o fim da Guerra Fria. Em vez disso, levou às derrotas humilhantes no Iraque e no Afeganistão, seguidas em 2008 pela pior crise financeira desde 1931. Na época da partida de Bush em 2008, a unipolaridade estava efetivamente morta e a reputação dos Estados Unidos em proezas militares havia sido minada. A América agora é amplamente vista como uma superpotência em rápido declínio, uma pálida sombra do que já foi. Sua derrota no Afeganistão terá grandes implicações em todo o mundo. Ela põe em questão a competência de sua liderança política e militar, sua disposição para envolver-se em mais complicações militares e sua confiabilidade e compromisso como aliado. Se ele pode cometer um erro de cálculo tão grande e sofrer uma derrota tão catastrófica no Afeganistão, quem vai confiar em seu julgamento no Leste Asiático ou no Mar do Sul da China?

O poder militar tem sido fundamental para o papel global da América desde 1945. Ele desempenhou um papel fundamental no enfraquecimento da União Soviética durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos há muito acreditam que a força militar foi o principal fator que os capacitou a seguir seu caminho no mundo. É por isso que seus gastos militares têm sido muito maiores do que os de qualquer outro país. O primeiro grande revés para essa filosofia foi o Vietnã. Agora temos os exemplos do Iraque e do Afeganistão. Em cada um desses casos, os Estados Unidos desfrutaram de uma vantagem militar maciça, mas, nas circunstâncias, ela se mostrou totalmente inadequada. O segredo era conquistar o povo e a superioridade militar não conquistava corações e mentes, pelo contrário, na verdade.

Os EUA, é claro, não estão sozinhos por não terem conquistado o Afeganistão. Ao longo dos tempos, muitas potências estrangeiras tentaram, incluindo a Grã-Bretanha e a União Soviética. Especula-se no Ocidente que talvez a China possa tentar a sorte em seguida. As chances de a China ser tão estúpida são zero. Na verdade, nada ilustra melhor a diferença fundamental entre a China e os EUA do que sua abordagem ao Afeganistão. Os EUA procuraram subjugar o país esmagadoramente pela força. Ele ofereceu muito pouco mais. Não houve nenhuma tentativa séria de promover o crescimento econômico em um país desesperadamente pobre. A abordagem da China, em contraste, será completamente diferente. Não haverá envolvimento militar. O Exército Popular de Libertação da China não terá função. A longo prazo, a China atribuirá a maior importância à forma como pode ajudar no desenvolvimento econômico do país, tal como fez na África, na América Latina e no Sudeste Asiático. O desenvolvimento tem sido o cartão de visita da China. Ele está no cerne da Iniciativa Novo Cinturão, Nova Rota. O fato de a China ser um país em desenvolvimento desde 1949 dá-lhe uma compreensão e empatia com os problemas do mundo em desenvolvimento. Os Estados Unidos, como sociedade rica, têm pouca compreensão ou interesse em seus problemas.

A China terá outra preocupação primordial. Enquanto os EUA passaram 20 anos travando uma guerra no Afeganistão que semeou profundas divisões e instabilidade em um país em uma região que fica a mais de 11.000 quilômetros de distância, o interesse da China é o oposto. Como um país que faz fronteira com o Afeganistão, buscará trazer estabilidade para o país e para toda a região, até porque isso também tem implicações para a situação em Xinjiang. Acima de tudo, a China entende que a instabilidade e a guerra são inimigas do desenvolvimento econômico.

A diferença fundamental na abordagem da China e dos EUA tem, é claro, raízes históricas muito mais profundas. O credo da América desde o seu nascimento tem sido a expansão - em seu próprio continente, o Pacífico, e desde 1945 em todo o mundo, com quase 800 bases militares em mais de 70 países. Em contraste, a China não tem essa história e nunca considerou o poder militar supremo. Enquanto os EUA buscam a expansão global, a China prioriza sua própria estabilidade e desenvolvimento.

