Donbass Insider , Christelle Néant - Sem surpresas, após a recaptura de Izium, perto de Kharkov, pelas Forças Armadas Ucranianas (FAU) , a Ucrânia está a reencenando Bucha, tentando utilizar as sepulturas de civis mortos por bombardeamentos e as dos seus soldados mortos durante a batalha para assumir o controle da cidade, para que pareça um massacre de civis pelos russos.

Se o "massacre de Izium" é uma repetição do massacre de Bucha , este último foi em si mesmo uma repetição do massacre de Timisoara . Após uma autópsia dos corpos de Bucha, a imprensa britânica anunciou que dezenas de civis encontrados em valas comuns em Bucha tinham sido mortos por fogo de artilharia e não executados.

Especificamente, foram mortos por dardos metálicos em cápsulas. Não surpreende que os meios de comunicação britânicos digam que se tratava de projécteis russos, só que eu pessoalmente vi que os famosos dardos metálicos têm sido utilizados pelo exército ucraniano no Donbass desde 2014 (encontrei vários em Zaitsevo, que tem sido bombardeado diariamente pelo exército ucraniano desde o início do conflito)!

Além disso, os oficiais do batalhão da Vostok que entrevistamos há quatro anos sobre a morte de Andrea Rocchelli (uma repórter italiana) em Slaviansk em 2014, já falavam sobre o assunto:

A Rússia, que tem armas muito melhores do que a Ucrânia, não precisa de utilizar estes dardos metálicos para infligir o máximo de danos às tropas adversárias. O exército ucraniano tem (para informação dos meus "colegas" britânicos, a Ucrânia também tem cartuchos de artilharia de 122mm, não só a Rússia). Claramente, muitos dos civis mortos em Bucha foram mortos por bombardeamentos ucranianos!

E para aqueles que mostram vestígios de execuções, lembro-vos do que já demonstrei no meu segundo artigo sobre Bucha, a saber, que as forças ucranianas que "limparam" a cidade executaram aqueles considerados como colaboradores dos russos.

Um método que voltam a utilizar na região de Kharkov, sem o esconderem.

O conselheiro de Zelensky, Alexei Arestovitch, ameaçou claramente com a morte ou prisão de pessoas que colaboram com a Rússia, incluindo simples professores escolares!

Os grupos ucranianos no Telegram publicam mesmo os dados pessoais dos "colaboradores" ao estilo de Mirotvorets- para que possam ser localizados. E se estas pessoas forem assassinadas pelos ucranianos, sem dúvida que a sua execução será imputada aos russos.

A Ucrânia pode também contar com outro fator para jogar a carta do massacre: os seus muitos soldados mortos durante os combates para tomar o controlo de Izium, cujos corpos o exército ucraniano tinha abandonado no seu retiro. Em vez de deixarem os corpos a apodrecer no exterior, os soldados russos enterraram-nos com dignidade, em sepulturas coletivas ou individuais, encimados por uma cruz com as palavras "ВСУ" (Forças Armadas Ucranianas), como se pode ver nas fotos da Rádio Svoboda. Num deles há mesmo uma fotografia com o nome do soldado em questão.

No artigo, o autor fala de sepulturas de soldados e civis ucranianos, dizendo que estão enterrados em sepulturas não marcadas. Só que nas fotos, podemos ver que várias sepulturas têm placas de identificação, e algumas são até decoradas com flores, o que indica que são as sepulturas dos habitantes da cidade que ainda lá têm família!

Além disso, se os russos executaram realmente civis em massa em Izium, porque se preocupariam em enterrá-los individualmente com uma cruz e com todo o ritual de enterro apropriado?

O fato de terem enterrado civis e soldados ucranianos tanto quanto possível em sepulturas individuais com uma cruz, e o nome da pessoa, ou uma indicação de que eram soldados, mostra que os russos mostraram humanidade aos mortos que encontraram após a luta pela captura de Izium.

Num outro artigo na Rádio Svoboda, um funcionário ucraniano, Oleg Kotenko, diz que algumas das sepulturas têm a data da morte escrita nelas e que corresponde a tempos de intenso bombardeamento da cidade.

"Alguns têm a data da morte escrita neles, compreendemos que durante esses dias houve um pesado bombardeamento de Izium. Pessoas que morreram em casas, apartamentos, na rua foram enterradas aqui", disse Kotenko.

Claramente, como em Bucha, muitos dos civis enterrados foram mortos nos combates por bombardeamentos. Nada a ver com execuções em massa.

Para ter uma ideia de como os civis viviam sob controlo russo nesta área, ver o relatório de Patrick Lancaster (em inglês):

O primeiro homem entrevistado deixa claro que 70% dos edifícios danificados foram danificados por bombardeamentos ucranianos, e apenas 30% por bombardeamentos russos. O segundo conta como os soldados russos salvaram um homem atingido por estilhaços. Vários homens no hospital contam como o exército ucraniano destruiu as suas casas ou os feriu ao bombardear uma área civil.

Voltando ao "massacre" de Izium, saltarei rapidamente as patéticas tentativas de inventar histórias de uma câmara de tortura, filmando um porão onde não há provas de que tenha acontecido alguma coisa. Exceto que há linóleo no chão e que é útil para limpar sangue só por precaução (sim, caímos assim tanto em termos de propaganda eco+)... Mas não há maneira de saber onde fica este porão, e não há vestígios de nada.

Quanto ao número anunciado de corpos de soldados ucranianos enterrados nesta floresta (apenas 20 a 25 das mais de 400 sepulturas), não aguenta, tendo em conta a intensidade dos combates que tiveram lugar para tomar o controlo da cidade há alguns meses. Especialmente desde o abandono dos cadáveres dos seus soldados pelo exército ucraniano tem sido uma constante desde o início do conflito em Donbass. Regularmente, a RPD e a RPL (Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk) tiveram de lembrar publicamente à Ucrânia que tinham corpos dos seus soldados para que pudessem finalmente ser recuperados.

Além disso, um posto no canal de Telegrama russo "Zapiski Veterana" de julho indica que cerca de 500 corpos de soldados tinham sido abandonados pelo exército ucraniano perto de Izium, e ali enterrados por soldados russos. De acordo com o mesmo canal, o comando russo tinha contactado repetidamente os comandantes ucranianos para lhes pedir que enviassem equipas funerárias para recolher os seus mortos.

Foi mesmo previsto um corredor humanitário para este fim, a fim de garantir a segurança destas equipas. Mas o comando ucraniano nunca respondeu e os soldados ucranianos foram enterrados pelos soldados russos.

Isto foi confirmado por Andrei Medvedev, um jornalista russo, que filmou a recuperação e o enterro de soldados ucranianos abandonados no campo pela FAU, perto de Izium. No final do segundo vídeo, filmado em maio de 2022, vemos um lugar que se parece com o das fotos da Rádio Svoboda!

Tendo em conta todos estes elementos, torna-se claro que o número de soldados ucranianos enterrados na floresta em Izium é certamente superior ao número dado pelas autoridades ucranianas, que "convertem" estes soldados, bem como civis mortos durante os bombardeamentos, em "civis executados pelos russos". Uma técnica muito prática para gritar "massacre"...

