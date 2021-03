Matthew McConaughey considera se candidatar a governador do Texas

Ator Matthew McConaughey afirmou que está considerando seriamente disputar o governo do Texas, e que este pode ser o próximo capítulo de sua vida edit

247 - O ator Matthew McConaughey anunciou que considera disputar no póximo ano as eleições para governador do Texas, nos Estados Unidos.

O astro de Interestelar e de "True Detective", cujo estado natal é o Texas, afirmou que está pensando sobre isso e pode ser o que ele quer fazer com o próximo capítulo de sua vida.

"Estou examinando agora novamente, qual é o meu papel de liderança? Porque acho que tenho algumas coisas para ensinar e compartilhar, e qual é o meu papel? Qual é a minha categoria no próximo capítulo da vida que vou entrar?", disse McConaughey durante um episódio do podcast "The Balanced Voice".

Em novembro, McConaughey já havia se manifestado sobre o assunto. "Olha, a política parece ser um negócio quebrado para mim agora. E quando a política redefinir seu propósito, eu poderia ficar muito mais interessado", disse o ator. O governador do Texas, Greg Abbott, é candidato à reeleição.

Assista:

