Mau tempo adia lançamento de primeira missão espacial tripulada da SpaceX

Sputnik - A empresa privada de foguetes do empresário bilionário Elon Musk, a SpaceX, foi forçada pelo mau tempo a adiar o lançamento planejado para esta quarta-feira (27) de dois norte-americanos para o espaço.

O feito marcaria o primeiro voo espacial de astronautas da NASA a partir do território dos EUA em nove anos.

A contagem regressiva foi interrompida quando faltavam menos de 17 minutos para o horário marcado para o lançamento do foguete SpaceX Falcon 9 do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

O lançamento foi reagendado para a tarde de sábado (30).

Segundo um comunicado da própria NASA, as chuvas constantes juntamente com o alerta de tornado emitido pelo Serviço Nacional de Meteorologia emitiu impediram o lançamento do foguete .

A viagem dos astronautas até a Estação Espacial Internacional tem previsão de duração de 19 horas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, já havia e chegado ao local para observar o lançamento. Musk, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, e o chefe da NASA, Jim Bridenstine, também estavam lá para o lançamento planejado.

