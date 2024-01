Mauro Vieira tem agendas intensas de fortalecimento de laços com o Sul Global

"A agenda da cooperação Sul-Sul deve ser determinada pelos países do Sul, guiada pelo respeito pela soberania nacional", disse o chanceler na Cúpula do G77+China edit

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, retornou a Brasília nesta terça-feira (23) após uma intensa agenda de encontros com autoridades de países do Sul Global reunidas em Kampala, Uganda, para a Cúpula do G77+China.

Ao longo dos últimos dias, Vieira encontrou-se com o chanceler de Bangladesh, Hasan Mahmud, com o brasileiro indicando que ainda no primeiro semestre de 2024 deve visitar o país.

Ele também discutiu a ampliação da cooperação bilateral com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Benim, Olushegun Adjadi Bakari, e esteve com o vice-chanceler do Laos, Phoxay Khaykhamphithoune, com quem discutiu a aproximação entre o Brasil e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), que será presidida por Laos.

Vieira teve importantes reuniões para discutir a guerra de Israel contra a Faixa de Gaza com ministro de Negócios Estrangeiros do Estado da Palestina, Riyad al-Maliki. O assunto também foi tratado durante um encontro com o ministro dos Assuntos Estrangeiros da Tunísia, Nabil Ammar.

Por fim, Vieira reuniu-se com o ministro de Negócios Estrangeiros da República do Cameroun, Lejeune Mbella Mbella, na segunda-feira.

Ele reiterou o compromisso do governo do presidente Lula com a reforma das instituições de governança global. O tema é uma das prioridades da presidência do Brasil do G20, junto com o combate à fome e à pobreza e soluções para a crise climática.

O chanceler parte hoje para Assunção, Paraguai, e deve embarcar esta semana também para o Chile.

