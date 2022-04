MD russo divulga vídeo da tripulação do Moskva em segurança após naufrágio (vídeo)

Apoie o 247

247 - O Ministério da Defesa da Rússia divulgou no sábado, 16, um vídeo com a tripulação do cruzador Moskva, que, segundo Moscou, afundou no Mar Negro após uma explosão das munições em estoque. Kiev diz ter atingido o navio-chefe da Frota do Mar Negro com míssil Neptune, o que Washington corrobora.

No vídeo de 26 segundos, gravado em Sebastopol, na Crimeia, cerca de 100 marinheiros podem ser vistos diante do almirante Nikolai Yevmenov. Moscou sustenta que todos os marinheiros foram resgatados do Moskva.

The Russian Defense Ministry published a video, which, according to the ministry, shows the meeting of Admiral Nikolai Yevmenov, Commander-in-Chief of the #Russian Navy, with the crew of the cruiser "Moskva" in #Sevastopol. pic.twitter.com/2sBeEiXEvB CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 16, 2022

