Sputnik - No mês passado, o Ministério da Defesa russo revelou que cerca de 30 laboratórios biológicos financiados pelo Pentágono foram descobertos na Ucrânia durante a operação especial de Moscou no país.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que tem evidências de que as atividades dos EUA na Ucrânia contrariam a Convenção de Armas Biológicas.

Igor Kirillov, chefe das forças de proteção contra radiação, química e biológica do MD russo, também disse a repórteres na quinta-feira que "os curadores americanos de laboratórios biológicos na Ucrânia estavam mais interessados ​​em projetos de uso duplo, muitos dos quais visam estudar agentes potenciais de armas biológicas, como a peste e a tularemia, bem como patógenos de infecções economicamente significativas".

Kirillov acrescentou que projetos como P-364, 444 e 781, destinados a "estudar a propagação de patógenos de infecções perigosas por meio de insetos vetores, pássaros selvagens e morcegos, foram financiados no interesse do Departamento de Defesa dos EUA".

Ele também disse que a inteligência russa encontrou três veículos aéreos não tripulados ucranianos equipados com pulverizadores químicos na região de Kherson, na Ucrânia, em março.

"Estamos preocupados com o fato de que, em 9 de março, no território da região de Kherson, unidades de reconhecimento russas descobriram três UAVs equipados com contêineres de 30 litros e equipamentos para pulverização de produtos químicos. De acordo com dados disponíveis, em janeiro de 2022, a Ucrânia comprou mais de 50 dispositivos semelhantes que podem ser usados ​​para aplicar formulações biológicas e produtos químicos tóxicos", afirmou Kirillov.

Separadamente, o chefe das forças de proteção contra radiação, química e biológica do MoD russo revelou os nomes de funcionários americanos e europeus do Centro Ucraniano de Ciência e Tecnologia (STCU), que estava envolvido em pesquisas no interesse do programa biológico militar dos EUA.

"Vou dar os nomes dos funcionários que estiveram envolvidos na implementação de programas biológicos militares. O cargo de Diretor Executivo do STCU é ocupado pelo cidadão norte-americano Curtis Bjelajac. Nascido em 27 de agosto de 1968, na Califórnia, estudou na Universidade Anderson of Management na Califórnia […e] trabalha na Ucrânia desde 1994", disse Kirillov. Segundo ele, o vice-secretário de Estado adjunto para programas de não-proliferação dos EUA, Phillip Dolliff, supervisiona em nome de Washington.

Kirillov observou que os documentos obtidos pelo MD russo confirmam a conexão entre o STCU e o departamento militar dos EUA por meio do principal contratado do Pentágono, a empresa de engenharia Black & Veatch. O MD tem a correspondência do vice-presidente desta empresa, Matthew Webber, onde ele expressa sua disponibilidade para trabalhar com o STCU na pesquisa biológica militar em andamento na Ucrânia.

"De 2014 a 2022, o Centro Ucraniano de Ciência e Tecnologia implementou mais de 500 projetos de pesquisa nas repúblicas pós-soviéticas", como Ucrânia, Geórgia, Moldávia e Azerbaijão, disse o funcionário do Ministério da Defesa.

No mês passado, Kirillov enfatizou que o montante total do financiamento dos EUA para o trabalho biológico-militar realizado nos laboratórios do Ministério da Defesa ucraniano foi de US$ 32 milhões.

Em um desenvolvimento separado no mês passado, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia exigirá explicações sobre o suposto envolvimento do filho do presidente dos EUA, Joe Biden, Hunter, no financiamento de laboratórios biológicos na Ucrânia que foram rastreados por forças russas.

A operação especial de Moscou para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro, visa apenas destruir a infraestrutura militar do país com armas de alta precisão, segundo o Ministério da Defesa russo.

