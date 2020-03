Meca do capitalismo, Disney fecha seus parques por causa do coronavírus

247 - A Disney anunciou na noite nesta quinta-feira (12) que fechará seus parques em Orlando,Califórnia e Paris a partir do fim do dia deste domingo (15) por causa da pandemia do coronavírus. Os locais não receberão público até o fim de março.

A Disney funciona como uma Meca do capitalismo, em especial para os ricos e expressivo segmento da classe média do Brasil, que durante o golpe contra Dilma Roussef reividicavam seu suposto direito de ir aos parques como quase inalienável. Agora não pode mais, com dólar a R% 5 e a Disney de portas fechadas.

De acordo com o comunicado da empresa, hotéis e restaurantes que funcionam nos complexos continuarão abertos, assim como o Disney Springs, espécie de shopping ao ar livre com lojas e restaurantes temáticos, na Flórida.

Os cruzeiros da companhia também deixarão de circular, estes a partir de sábado (14).