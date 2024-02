Mediadores no Oriente Médio buscam “fórmula final” para o cessar-fogo em Gaza

Apoie o 247

Reuters - Mediadores dos EUA, do Catar e do Egito prepararam um impulso diplomático para superar as diferenças entre Israel e o Hamas em um plano de cessar-fogo para Gaza depois que o Hamas respondeu a uma proposta de uma pausa prolongada nos combates e libertação de reféns.

O Hamas respondeu na terça-feira (6) a uma estrutura elaborada há mais de uma semana pelos chefes de espionagem dos EUA e de Israel numa reunião em Paris com egípcios e catarianos.

Detalhes da resposta não foram divulgados. Num comunicado, o Hamas disse na terça-feira que respondeu "com um espírito positivo, assegurando um cessar-fogo abrangente e completo, pondo fim à agressão contra o nosso povo, garantindo ajuda, abrigo e reconstrução, levantando o cerco à Faixa de Gaza e conseguindo uma troca de prisioneiros".

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em uma viagem relâmpago pelo Oriente Médio, disse que discutiria a resposta do Hamas com autoridades israelenses quando visitar o país nesta quarta-feira.

Em Doha, Blinken disse: “Ainda há muito trabalho a fazer... mas continuamos a acreditar que um acordo é possível e, na verdade, essencial”.

O Catar descreveu a resposta do Hamas como "positiva" em geral, enquanto fontes de segurança egípcias disseram à Reuters que o Hamas mostrou flexibilidade.

“Discutiremos todos os detalhes do quadro proposto com as partes interessadas para chegar a um acordo sobre a fórmula final o mais rapidamente possível”, disse Diaa Rashwan, chefe do Serviço de Informação do Estado do Egito.

Fontes próximas às negociações disseram que a trégua duraria pelo menos 40 dias, durante os quais os militantes libertariam os civis entre os restantes reféns que mantêm.

Outras fases se seguiriam, para entregar soldados e cadáveres de reféns, em troca da libertação de palestinos presos em Israel. A trégua também aumentaria o fluxo de alimentos e outras ajudas para os desesperados civis de Gaza que enfrentam a fome e a terrível escassez de suprimentos básicos.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que a resposta do Hamas mostrou “algum movimento” em direção a um acordo. Mas não estava claro se o Hamas ou Israel estavam dispostos a suavizar as suas posições a fim de chegar a um acordo de trégua.

Um funcionário do Hamas que pediu para não ser identificado reiterou à Reuters na terça-feira que o movimento islâmico palestino não permitiria a libertação de reféns sem garantias de que a guerra terminaria e as forças israelenses deixariam Gaza.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu insistiu que Israel não encerrará a sua campanha em Gaza até que o Hamas seja exterminado e descartou a criação de um Estado palestiniano.

A Arábia Saudita disse aos EUA que mantém a sua posição de que não haverá relações diplomáticas com Israel a menos que um Estado palestino independente seja reconhecido nas fronteiras de 1967 com Jerusalém Oriental e que a "agressão" israelense em Gaza cesse, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita num comunicado nesta quarta-feira.

A Arábia Saudita colocou no gelo os planos apoiados pelos EUA para normalizar os laços com Israel, disseram à Reuters fontes familiarizadas com o pensamento de Riad em outubro de 2023, enquanto a guerra entre o grupo militante palestino Hamas e as forças israelenses aumentava.

Os militares de Israel disseram na terça-feira que 31 dos reféns restantes em Gaza foram declarados mortos. Israel disse anteriormente que 136 reféns ainda estavam em Gaza depois que 110 foram libertados sob uma trégua de sete dias em novembro, quando Israel também libertou 240 palestinos que mantinha.

Citando uma avaliação israelense partilhada com autoridades norte-americanas e egípcias, o Wall Street Journal informou que até 50 reféns poderiam estar mortos, deixando cerca de 80 reféns vivos.

O Ministério da Saúde de Gaza afirma que pelo menos 27.585 palestinos foram confirmados como mortos na campanha militar de Israel, e teme-se que outros milhares estejam enterrados sob os escombros.

No terreno, em Gaza, as forças israelitas mantiveram na terça-feira a pressão sobre Khan Younis, a principal cidade do sul que tentam capturar há semanas.

