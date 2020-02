Médico brasileiro lidera nos EUA estudo mais promissor para a cura de Covid-19, doença causada pelo coronavírus

247 - André Kalil, médico brasileiro de 53 anos, é responsável nos EUA pelos testes clínicos mais promissores para a cura do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Kali nasceu em Bagé (RS) e está nos Estados Unidos há 20 anos. Ele trabalha no centro médico da Universidade do Nebraska.

Ele disse ao portal G1: “há uma carga emocional grande neste momento, com a situação da epidemia. Mas é preciso fazer a ciência correta e robusta para descobrir qual terapia funciona."

A matéria destaca que "há 14 pacientes de Covid-19 no centro médico onde Kalil trabalha. Eles vieram do cruzeiro que esteve atracado e isolado no Japão. Dois deles estão em estado grave, e os outros 12, em observação. O hospital da Universidade do Nebraska é especializado em contenção biológica – foi uma das poucas unidades médicas do mundo a receber pacientes de ebola, por exemplo."

A reportagem ainda acrescenta que "os ensaios clínicos que Kalil conduz são financiados pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês), um órgão federal dos Estados Unidos."