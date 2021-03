Médico conselheiro de Biden diz que EUA irão ajudar o Brasil no combate à pandemia

Anthony Fauci, imunologista e conselheiro de Joe Biden, mencionou o fornecimento de vacinas excedentes adquiridas pelos EUA, mas disse que, no momento, outras vias devem ser priorizadas edit

247 - Anthony Fauci, imunologista e conselheiro do presidente dos EUA, Joe Biden, revelou que autoridades brasileiras e americanas devem se encontrar no futuro para discutir formas de ajuda no combate à pandemia da Covid-19.

"Sim, nós vamos nos encontrar com as autoridades brasileiras e vamos discutir os meios em que podemos ajudar. Eu gostaria de ver antes a apresentação deles da situação para que talvez possamos ajudá-los no futuro", disse o infectologista, ao ser questionado por uma jornalista brasileira.

Um dos principais pontos da cooperação seria o fornecimento dos excedentes de vacinas que foram adquiridas pelos EUA. No entanto, Fauci destacou que outras vias devem ser priorizadas no momento.

"Também precisamos lembrar que estamos assumindo um lugar ativo na Covax, com um comprometimento de US$ 4 bilhões. E então, após também solucionarmos a situação difícil do nosso país, podemos pensar em fornecer as vacinas excedentes aos países necessitados", completou Fauci.

O coordenador da força-tarefa contra a Covid-19 nos EUA, Andy Slavitt, revelou que as conversas já estão em curso: "Temos conversado diariamente com pessoas no Brasil sobre o que está acontecendo lá, e não posso dar mais informações, além de que estamos profundamente engajados".

As informações foram reportadas na CNN Brasil.

