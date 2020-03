Médicos italianos desmentem Bolsonaro: não é uma gripe.

247 - Enquanto Jair Bolsonaro insiste em dizer que o novo coronavírus não passa de “uma gripezinha”, médicos do maior hospital de Bérgmano, na Itália, alertam que a pandemia “não é uma gripe” qualquer. "A maioria dos pacientes tem pneumonia. É uma pneumonia muito severa", diz um dos médicos da unidade hospitalar italiana em um vídeo divulgado na internet.

A cidade de Bérgamo, localizada na região Norte da Itália, com 120 mil habitantes, está no centro da pandemia resultante do novo coronavírus no país. Devido a velocidade do contágio, o sistema de saúde está sobrecarregado e as Forças Armadas foram acionadas para auxiliar na remoção dos corpos devido ao colapso dos serviços funerários. "É massivamente estressante para qualquer sistema de saúde, porque vemos todo dia de 50 a 60 pacientes chegando. A maioria é tão severa que eles precisam de muito oxigênio", diz um outro médico no vídeo.

Assista o vídeo (legendas em inglês)