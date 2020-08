Médicos não encontram veneno no corpo do opositor russo Alexei Navalny

Os médicos do hospital de emergência da cidade de Omsk, onde o opositor russo Alexei Navalny foi hospitalizado na quinta-feira supostamente com envenenamento, não encontraram nenhum vestígio de veneno em seu corpo até agora edit

247 - “Não foram identificados venenos ou vestígios de sua presença no corpo. Provavelmente, o diagnóstico de 'envenenamento' permanece em algum lugar da nossa consciência, mas não acreditamos que o paciente tenha sofrido uma intoxicação”, comentou o adjunto do médico-chefe do hospital, Anatoli Kalinichenko.

Da mesma forma, especificou que os médicos já determinaram um possível diagnóstico, embora não o tenham divulgado aos meios de comunicação. O hospital informa ainda que a esposa e o irmão de Navalny estão cientes do diagnóstico.

Os médicos do hospital de emergência de Omsk não permitiram que Navalny fosse transferido para a Alemanha, onde poderiam realizar uma análise toxicológica independente, como sua família e seguidores insistem., informa a RT.

O diretor do hospital, Alexander Murakhovski, defendeu nesta sexta-feira (21) que, apesar de durante a noite o estado de Navalny ter melhorado, não foi possível estabilizá-lo. “A questão da transferência dele é prematura, acredita o conselho médico. É preciso conseguir a estabilização completa do paciente”, explicou.

De acordo com a mídia local, os médicos do hospital de Omsk se encontraram com médicos alemães que vieram à Rússia para transferir Navalny para a Alemanha.

A secretária de imprensa de Navalny, Kira Yármysh, relatou nesta quinta-feira em seu Twitter que o ativista se sentiu mal a bordo de um avião que fazia a rota entre Tomsk e Moscou, e que foi hospitalizado em Omsk, após que um pouso de emergência nesta cidade russa.

Depois de ser internado, os médicos relataram que Navalny estava em estado grave, em coma e respirando em uma unidade de terapia intensiva. Na sexta-feira, o diretor do hospital, Alexander Murakhovski, comentou que o estado de Navalny melhorou, mas não o suficiente para sua transferência.

