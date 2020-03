Medo do coronavírus esvazia supermercados em Londres

247 - Diversos supermercados em Londres estão com prateleiras vazias com o avanço do coronavírus. Para evitar a falta, clientes já estão estocando alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal. A Inglaterra já soma 21 mortos e 1.140 infectados pela doença.

O ministro do Reino Unido, Boris Johnson, tem evitado adotar medidas como a suspensão de aulas em escolas. De acordo com ele, deixar sem aulas por um mês seus 7 milhões de alunos pode reduzir 3% de seu Produto Interno Bruto (PIB), porque muitos trabalhadores teriam que ficar em casa para cuidar das crianças.