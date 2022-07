Medvedev alerta que Ocidente põe humanidade em risco se tentar punir a Rússia por operação militar na Ucrânia

Apoie o 247

247 - O ex-presidente russo Dmitry Medvedev disse que as tentativas do Ocidente de punir uma potência nuclear como a Rússia pela guerra na Ucrânia podem colocar a humanidade em risco, informa a Reuters

A operação militar russa na Ucrânia iniciada em 24 de fevereiro desencadeou a mais séria crise nas relações entre a Rússia e o Ocidente desde a crise dos mísseis cubanos de 1962, quando muitas pessoas temiam que o mundo estivesse à beira de uma guerra nuclear.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, é um criminoso de guerra e liderou o Ocidente no armamento da Ucrânia e na imposição de sanções à Rússia.

"A ideia de punir um país que tem um dos maiores potenciais nucleares é absurda. E potencialmente representa uma ameaça à existência da humanidade", disse nesta quarta-feira (6) Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.

A Rússia e os Estados Unidos controlam cerca de 90% das ogivas nucleares do mundo, com cerca de 4.000 ogivas cada em seus estoques militares, de acordo com a Federação de Cientistas Americanos.

Medvedev classificou os Estados Unidos como um império que derramou sangue em todo o mundo, citando o assassinato de nativos americanos, ataques nucleares dos EUA ao Japão e uma série de guerras que vão do Vietnã ao Afeganistão.

Tentativas de usar tribunais ou tribunais para investigar as ações da Rússia na Ucrânia seriam, disse Medvedev, fúteis e arriscariam uma devastação global.

