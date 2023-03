Apoie o 247

MOSCOU, 2 de março (Sputnik) - Os eventos na região de Bryansk mostraram quem é realmente apoiado nos EUA, Otan e UE: "escória terrorista" que ataca civis - esses países e entidades agora são participantes de atos terroristas do regime ucraniano e seus líderes são cúmplices diretos de terroristas, disse o vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, na quinta-feira.



O governador da região de Bryansk, Alexander Bogomaz, disse na manhã de quinta-feira que um grupo de sabotagem se infiltrou no distrito de Klimovsky vindo da Ucrânia. Como resultado do ataque, duas pessoas morreram e uma criança de dez anos ficou ferida. O presidente russo, Vladimir Putin, chamou o ataque de sabotadores ucranianos de ato terrorista. O FSB confirmou que as forças de segurança estão respondendo às ações de nacionalistas ucranianos armados que entraram na região. Agora, a situação na região de Bryansk, conforme relatado pelo FSB, está sob controle: os nacionalistas ucranianos foram atingidos por um massivo ataque de artilharia após voltarem ao país de origem.



“Os eventos de hoje mostraram quem os EUA, a Otan e a UE realmente apoiaram. Não são as 'pessoas ucranianas amantes da liberdade'. Estes são apenas bastardos nazistas, escória terrorista que ataca civis, agitando um pano amarelo-azulado fedorento", escreveu ele em seu canal no Telegram.

“Estas são suas crias, Srs. Sunak, Macron, Scholz e Biden! E nossa atitude em relação a vocês agora é a mesma em relação a eles. Agora seus países são participantes dos atos terroristas do regime ucraniano e vocês são cúmplices diretos dos terroristas", disse Medvedev.

