TASS - A situação na cidade ucraniana de Bucha é outro exemplo de propaganda falsa da Ucrânia, escreveu o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, no Telegram na terça-feira.

"Uma foto de um avião tirada de um jogo de computador. Um drone derrubado por um pote de picles. 'Heróis mortos' que se renderam a um navio de guerra russo. Uma maternidade Mariupol. E agora Bucha", disse ele.

De acordo com Medvedev, a única coisa que os desvincula é que "tudo são notícias falsas criadas pela imaginação cínica dos criadores de propaganda ucranianos". "Várias agências de relações públicas e 'fábricas de trolls' patrocinadas por governos ocidentais e suas organizações sem fins lucrativos e ONGs recebem muito dinheiro para preparar tudo", observou o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.

Em sua opinião, "feras enfurecidas de batalhões nacionalistas e forças de defesa territorial estão prontas para matar casualmente seus próprios civis em uma tentativa de desumanizar a Rússia e manchar sua imagem o máximo possível".

Incidente de Bucha

Em 3 de abril, o Ministério da Defesa russo rejeitou as acusações do regime de Kiev de assassinatos de civis em Bucha, região de Kiev. O ministério observou que as Forças Armadas Russas deixaram Bucha em 30 de março, enquanto "as evidências de crimes" surgiram apenas quatro dias depois, depois que oficiais do Serviço de Segurança ucraniano entraram na cidade. O ministério enfatizou que, em 31 de março, o prefeito da cidade, Anatoly Fedoruk, confirmou em um discurso em vídeo que não havia tropas russas em Bucha. No entanto, ele não disse uma palavra sobre civis mortos a tiros na rua. O Representante Permanente da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya, realizou uma coletiva de imprensa de emergência na segunda-feira depois que o Reino Unido, que atualmente preside o Conselho de Segurança da ONU, rejeitou duas vezes em um dia os pedidos da Rússia de uma reunião do CSNU sobre os desenvolvimentos de Bucha. Na conferência de imprensa, diplomatas russos apresentaram vídeos feitos em Bucha logo após a retirada das tropas russas. Os vídeos mostram tropas ucranianas e o prefeito da cidade em alto astral, falando sobre sua "vitória" e não mencionando nenhum assassinato.

