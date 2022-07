Medvedev diz que ataque à Crimeia desencadeará resposta russa

A Crimeia é de particular importância estratégica para a Rússia, pois inclui a sede de sua frota do Mar Negro edit

247 - O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, ex-presidente da República, disse no domingo (17) que o não reconhecimento do controle russo sobre a Crimeia pela Ucrânia e as potências ocidentais representa uma "ameaça sistêmica" para a Rússia e que um ataque externo à região provocará uma resposta, informa a Reuters.

A Crimeia voltou a pertencer à Rússia em 2014, depois do golpe de Estado apoiado pelas potências ocidentais.

No caso de um ataque à Crimeia, Medvedev foi citado pela agência de notícias TASS dizendo: "O Dia do Julgamento virá muito rápido e difícil”.

Mais cedo no domingo (17), a agência de notícias Interfax citou Medvedev dizendo aos veteranos da Segunda Guerra Mundial: "Se qualquer outro país, seja a Ucrânia ou os países da Otan, acredita que a Crimeia não é russa, então esta é uma ameaça sistêmica para nós".

"Esta é uma ameaça direta e expressa, especialmente considerando o que aconteceu com a Crimeia. A Crimeia voltou para a Rússia", disse Medvedev, que agora atua como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.

Vadym Skibitskyi, um oficial da inteligência militar ucraniana, foi questionado no sábado em uma entrevista televisionada se o HIMARS poderia ser usado em alvos na Crimeia. Ele disse que a Rússia ataques realizados em território ucraniano a partir da Crimeia e do Mar Negro e, portanto, esses também eram alvos justificados.

