Apoie o 247

ICL

TASS - Observações recentes feitas pelo alto representante da União Europeia (UE) para Relações Exteriores e Política de Segurança, Josep Borrell, indicam que os países ocidentais não estão prontos para oferecer apoio total à Ucrânia, levando o mundo à beira de um apocalipse nuclear, disse o vice-presidente do Conselho de Segurança russo Dmitry Medvedev.

Alegações sobre a possibilidade de um ataque nuclear da Rússia à Ucrânia, feito por Borrell, não passam de “paranoia”, escreveu Medvedev em sua página no VKontakte na quinta-feira (13).

"Vamos deixar a paranoia sobre o ataque nuclear russo em sua consciência", disse Medvedev, comentando a observação de Borrell de que o Ocidente daria uma resposta militar poderosa, mas não nuclear, no caso de um ataque nuclear russo à Ucrânia.

"A propósito, escrevi recentemente que os países ocidentais não se importam nem um pouco com a Ucrânia e seu regime de Bandera. Eles não querem oferecer apoio total. Além disso, os agitadores estrangeiros e europeus definitivamente não vão morrer por eles em um apocalipse nuclear. É por isso que sua resposta será cuidadosa e equilibrada. E este é o segundo significado da observação de Borrell", acrescentou Medvedev.

Em seu discurso na Academia Diplomática Europeia em Bruges, Borrel disse que "qualquer ataque nuclear contra a Ucrânia criará uma resposta" dos Estados Unidos, da União Europeia e da Otan. "Não é uma resposta nuclear, mas uma resposta tão poderosa do lado militar que o exército russo seria aniquilado", acrescentou.

Os exercícios de líderes ocidentais na retórica nuclear são prejudiciais e inflamatórios, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres no início desta semana. "Consideramos isso uma prática muito prejudicial e uma prática provocativa", disse ele. "A Rússia não quer participar desses exercícios e não participa deles".

O vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Alexander Venediktov, disse em entrevista à TASS em 13 de outubro que, ao contrário de seus colegas ocidentais, as autoridades russas nunca fizeram ameaças públicas de usar armas nucleares ou qualquer outra arma de destruição em massa.

De acordo com a doutrina nuclear russa, o uso de armas nucleares pela Rússia só é possível se o inimigo usar este ou outros tipos de armas de destruição em massa contra a Federação Russa e seus aliados, se houver informações confiáveis ​​sobre o lançamento de mísseis balísticos para atacar a Rússia e seus aliados, se o inimigo influenciar os objetos necessários para ações de retaliação das forças nucleares, bem como no caso de agressão contra a Federação Russa com o uso de armas convencionais, quando a própria existência do Estado estiver ameaçada.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.