Medvedev diz que entrega de aeronaves da Otan à Ucrânia significará guerra da aliança contra Rússia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Nesta quinta-feira (2), o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que a entrega de aeronaves da Otan à Ucrânia e sua manutenção no território da aliança será uma entrada direta do pacto militar na guerra contra a Rússia.

"É assim que está acontecendo hoje: instrutores canadenses e alemães já estão ensinando assassinos ucranianos a lidarem com os [tanques] Leopard. Se imaginarmos que as aeronaves da Otan entregues no futuro serão atendidas por seus militares [...] esta será uma entrada direta dos atlantistas na guerra contra a Rússia com todas as consequências decorrentes desses equipamentos ou armas, [e] juntamente a mercenários estrangeiros e instrutores militares, [eles] se tornarão alvos militares legítimos", disse Medvedev.

O vice-presidente do conselho ainda relembrou que, desde a década de 1920, existe o entendimento de que um país pode ser reconhecido como participante das hostilidades se, além de fornecer armas, treinar pessoal para usá-las.

Apesar dos constantes apelos por caças do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, os Estados Unidos, até o momento, disseram que descartam qualquer chance de enviar as aeronaves. Entretanto, até pouco tempo também, descartavam enviar tanques, portanto, a mensagem de Medvedev é valida para futuras ações da Otan e de Washington.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.