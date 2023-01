Vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia diz que alusão a planos de ataque nuclear pela Rússia é paranoia edit

Apoie o 247

ICL

TASS - O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida atuou como assistente dos EUA e traiu a memória de centenas de milhares de vítimas do bombardeio nuclear de Hiroshima e Nagasaki, disse neste sábado (14) o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev.

Medvedev chamou a declaração conjunta feita por Kishida e pelo presidente dos EUA, Joe Biden, de que qualquer uso potencial de armas nucleares pela Rússia na Ucrânia será um ato hostil irremediável contra a humanidade de "uma vergonha horrível". Medvedev enfatizou que "nem mesmo comentará sobre a paranóia em relação aos planos nucleares de nosso estado".

"Pense nisso. O chefe do governo japonês, em seu humilhante êxtase submisso, fala besteiras sobre a Rússia, traindo a memória de centenas de milhares de cidadãos japoneses, que queimaram no incêndio nuclear de Hiroshima e Nagasaki. E Kishida não se importou menos que os EUA foram o único estado que usou armas nucleares. E a própria pátria de Kishida foi a única vítima", disse o oficial em seu canal no Telegram.

Segundo Medvedev, o primeiro-ministro japonês deveria ter "lembrado o presidente dos Estados Unidos sobre isso e exigir arrependimento que não foi expresso pelas autoridades dos Estados Unidos por este ato de guerra".

"Mas não. Kishida é apenas uma equipe de serviço para os americanos. E os empregados não podem ter coragem. Os japoneses só podem ter pena", disse Medvedev. Ele descreveu um método, que o primeiro-ministro japonês poderia ter usado para "lavar" essa vergonha, mas afirmou sua certeza de que "o conceito de honra não é característico desta geração de vassalos japoneses".

Na sexta-feira, Biden e Kishida realizaram uma reunião em Washington, emitindo um comunicado conjunto em seguida. Em particular, a declaração menciona novas sanções contra a Rússia e apoio à Ucrânia, e afirma que o uso potencial de armas nucleares da Rússia na Ucrânia seria inaceitável.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.