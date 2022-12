Medvedev prevê dissolução da União Europeia e guerra civil nos EUA

Apoie o 247

TASS - O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, desejou ao Ocidente "um feliz ano novo" com seu prognóstico "futurista", que prevê muitos problemas.

"Todo mundo gosta de fazer previsões antes do Ano Novo. Muitos estão apresentando hipóteses futuristas, competindo para sugerir as mais inesperadas ou até absurdas. Vamos também contribuir", escreveu ele em seu canal Telegram na segunda-feira (26), fornecendo uma lista de 10 pontos.

Inclui petróleo a US$ 150 por barril e gás a US$ 5.000 por 1.000 metros cúbicos, o retorno do Reino Unido à UE e a subsequente dissolução da União Europeia. O político também prevê "a captura da Polônia e da Hungria por regiões ocidentais da antiga Ucrânia", "a criação do Quarto Reich com base na Alemanha e seus satélites aliados" e uma subsequente guerra desta união com a França seguida pela divisão da Europa e "a nova partição da Polônia."

Uma entrada separada é dedicada à Irlanda do Norte se separando do Reino Unido e se juntando à República da Irlanda.

As "previsões" também incluem "uma guerra civil nos EUA, Califórnia e Texas se tornando países independentes", a eleição de Elon Musk como presidente e a rejeição do euro e do dólar como moedas de reserva global.

Em conclusão, Medvedev desejou a seus "amigos anglo-saxões" e seus aliados "um feliz ano novo".

