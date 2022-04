Mélenchon agradece Lula, Dilma e Gleisi por apoio à sua candidatura na França

Apoie o 247

247 - Jean-Luc Mélenchon agradeceu o apoio dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, além da presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, à sua candidatura à presidência da França. “Obrigado aos ex-presidentes do Brasil Lula e Dilma, e à presidente do PT, Gleisi, pelo apoio à minha candidatura às eleições presidenciais. Em 2022 poderemos mudar o mundo dos dois lados do Atlântico!”, postou o candidato da França Insubmissa no Twitter.

Mélenchon aparece em terceiro lugar nas pesquisas, 6 pontos atrás da candidata de extrema direita Marine Le Pen. O atual presidente, Emmanuel Macron, lidera a corrida eleitoral. O primeiro turno ocorre no dia 10.

A postagem foi feita após os petistas enviarem uma carta de apoio à candidatura do esquerdista ao governo francês. "Desejamos sucesso ao companheiro Jean-Luc Mélenchon e à França Insubmissa nas jornadas eleitorais dessa semana, que se inserem na luta pela paz, pela autodeterminação dos povos, por justiça e igualdade de direitos", diz um trecho do documento.

Veja a postagem de Jean-Luc Mélenchon sobre o assunto.

Merci à @LulaOficial et @dilmabr, anciens présidents du Brésil et @gleisi, présidente du @ptbrasil, pour leur soutien à ma candidature à l’élection présidentielle.



En 2022 nous pouvons changer le monde sur les deux rives de l’Atlantique !



➡️ https://t.co/3SXGPE1Kb8 pic.twitter.com/crN3etr9Ev
April 5, 2022

