Mélenchon comemora anulação das condenações de Lula e denuncia o 'juiz' Moro e seu "bando de renegados"

247 - O político francês Jean-Luc Mélenchon, do partido França Insubmissa, defendeu o ex-presidente Lula e denunciou os processos da Lava Jato contra ele, que foram anulados pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira, 8.

“Após cinco anos de perseguições, todos os processos contra Lula foram anulados! Lula está livre. O ‘juiz’ Moro e seu bando de renegados. A magistratura brasileira recusa de fazer a suja tarefa política”, afirmou em suas redes sociais.

Après cinq ans de persécutions, tous les procès contre @LulaOficial sont annulés ! Lula est libre. Le «juge» Moro et sa bande désavoués. La magistrature brésilienne refuse de faire le sale boulot politique. March 8, 2021

Fachin anula condenações de Lula na Lava Jato

Fachin anulou nesta segunda-feira, 8, todas as condenações contra o ex-presidente Lula, proferidas pelo ex-juiz Sérgio Moro e pela juíza Gabriela Hardt no âmbito da Operação Lava Jato.

Ele concedeu habeas corpus para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar quatro processos que envolvem Lula –o do triplex, o do sítio de Atibaia, o do Instituto Lula e o de doações para o mesmo instituto.

Na decisão, Fachin declara a "nulidade" dos atos decisórios, inclusive do recebimento das denúncias contra Lula.

O habeas corpus agora contemplado por Fachin foi apresentado pelos advogados Cristiano Zanin e Valeska Martins em 3 de novembro de 2020.

Com a decisão do ministro do STF, o ex-presidente Lula volta a ser elegível. Todo o cenário político muda com a decisão.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.