Mélenchon diz que Otan contribui para 'aumentar tensões bélicas na Europa' e pede neutralidade da Ucrânia

247 - O congressista Jean-Luc Mélenchon, líder da esquerda radical francesa e candidato a presidente, criticou o apoio militar da França à Ucrânia como resposta à intervenção militar da Rússia.

Durante discurso no parlamento francês nessa terça-feira (1), Mélenchon fez duras críticas à Otan e afirmou que o caminho mais racional é o da paz. “Lamento que a União Europeia tenha decidido ‘proporcionar o armamento necessário para uma guerra’”, disse o líder francês. Mélenchon questionou se a decisão de enviar apoio militar para a Ucrânia não torna a França em “co-beligerante”. “Dirigir estas armas a partir da Polônia, terra da Otan, não nos põe à mercê de todas as provocações das partes no conflito?”, questiona o líder do movimento França Insubmissa.

O presidenciável da esquerda radical da França defendeu a desnuclearização das nações e que a Ucrânia proclame sua neutralidade em relação à Otan e também a saída da França da aliança militar do Ocidente. "Na situação de mudança de nosso tempo, não devemos estar obrigados a ninguém. Temos que sair da Otan, uma organização ineficaz, que contribui nas tensões bélicas em nosso continente pelo seu desejo de expansão. A democracia segue sendo uma opção de otimismo político", afirmou.

Mélenchon também se mostrou contrário à decisão de excluir bancos russos do sistema financeiro Swift, que concentra cerca de 70% das transações bancárias globais e já foi usado em outras ocasiões para sancionar países em meio a uma situação de guerra. “Cortar o circuito financeiro Swift não levaria a uma escalada mundial a empurrar os russos e chineses a utilizar seu próprio circuito exclusivamente? Qual a vantagem para a paz?”, questiona o congressista.

Assista a trecho do discurso de Jean-Luc Mélenchon:

