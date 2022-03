Mélenchon promete conceder asilo a Assange e Snowden se for eleito presidente da França

Apoie o 247

247 - O candidato da esquerda a presidente da França, Jean-Luc Mélenchon, disse irá concender a silo políticos a Julian Assange e Edward Snowden, dois personagens que desafiaram o imperialismo dos Estados Unidos.

"Se eu for eleito, não só concederei asilo a Assange e Snowden, mas também os condecorarei porque ajudaram a França denunciando a espionagem de que foi objeto", disse Mélenchon em entrevista.

Si je suis élu, non seulement j'accorderai l'asile à Assange et Snowden, mais je les décorerai aussi tous les deux parce qu'ils ont aidé la France en dénonçant l'espionnage dont elle a fait l'objet. pic.twitter.com/4QqWzX8sBj — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 29, 2022

Jean-Luc Mélenchon: nunca esteve tão perto

Em sua terceira tentativa de chegar à presidência da França, Jean-Luc Mélenchon propõe um programa de “ruptura” com o liberalismo econômico, preferindo uma “sociedade de ajuda mútua” onde reine a “harmonia entre os seres humanos e com a natureza”.

Em comício em Marselha, no sul da França, neste domingo (27), Mélenchon lançou uma ofensiva contra seus adversários, visando especialmente o presidente Macron e o programa do centrista. “Nós compreendemos e não queremos [isso]” bradou o candidato da esquerda radical.

Sobre a reforma do RSA, a ajuda financeira aos mais necessitados e que o presidente propõe condicionar a algumas horas semanais de trabalho, o opositor de esquerda rebate. “Será trabalho de interesse geral (comunitário). Mas ninguém lhes disse que o trabalho de interesse geral é para delinquentes e a pobreza não é uma delinquência”, discursou.

Mélenchon se concentra nas temáticas sociais, como acesso à escola e o custo de vida. “A explosão do preço do gás, da eletricidade e de produtos de primeira necessidade deve parar. É preciso bloquear os aumentos”, afirmou o candidato aos seus apoiadores.

Terceira força na disputa, com cerca de 15% das intenções de voto, seu partido, A França Insubmissa, que já surpreendeu na eleição passada, nunca esteve tão perto do segundo turno. O representante da esquerda radical promete fazer uma grande reforma fiscal e tirar dinheiro de quem tem, ou seja, dos ricos. Entre outras propostas, Mélenchon prevê a volta do imposto sobre a fortuna, tabelamento de preços de produtos de primeira necessidade e o aumento do salário mínimo para € 1.400, além de diminuir a idade mínima de aposentadoria para 60 anos, depois de 40 de contribuição.

O partido se concentra, ainda, em atacar as desigualdades. Porém, o candidato tem sido cobrado por não ter exposto uma posição clara, desde o início, a respeito do presidente russo Vladimir Putin.

Porém, para chegar ao segundo turno, ele ou os demais candidatos terão que vencer, antes, Marine Le Pen, da extrema direita, que ocupa a vice-liderança.

