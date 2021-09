Melhoria das relações sino-norte-americanas depende da ação dos EUA

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente estadunidense, Joe Biden, conversaram na última sexta-feira (10) por telefone para trocar opiniões sobre as relações bilaterais e questões de interesse comum.

Durante o telefonema, Xi Jinping afirmou que a melhoria das relações sino-norte-americanas não é uma questão de opção, mas sim uma que deve ser abordada de forma satisfatória.

Sendo os maiores países no mundo, o relacionamento entre os EUA e a China se associa estreitamente com o destino global.

As dificuldades atuais nos laços entre ambos foram por causa do julgamento estratégico errado dos EUA sobre a China. Washington trata Pequim como inimigo e vem reprimindo a China pelo mundo. A resolução do problema reside na parte norte-americana.

Para melhorar as relações sino-norte-americanas, os EUA devem mudar suas políticas errôneas para com a China e parar de prejudicar os interesses do país no que concerne à soberania, segurança e desenvolvimento.

Durante esta ligação telefônica, Biden emitiu sinais ativos de diálogo e cooperação com a China. O líder norte-americano disse considerar que as relações sino-norte-americanas são o mais importante relacionamento bilateral do mundo e apontou que os dois países não têm motivos para entrar em conflitos por causa de concorrência.

Vamos esperar para ver quais serão as ações reais de Washington para comprovar o que disse e cumprir seus compromissos.

