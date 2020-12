Mello Franco: embaixador nos EUA promoveu a diplomacia da desinfomação

“Em telegramas enviados a Brasília, o diplomata se comportou como tiete de Donald Trump. Em vez de aconselhar o governo a cumprimentar o democrata, endossou a falsa versão de fraude contra o republicano”, diz o jornalista Bernardo Mello Franco sobre a atuação do embaixador Nestor Forster edit

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco observa, em sua coluna desta quinta-feira (17), no jornal O Globo, que a “birra” diplomática, protagonizada por Jair Bolsonaro e pelo chanceler Ernesto Araújo, feita pelo Brasil ao demorar em reconhecer a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos contou com o apoio do embaixador em Washington, Nestor Forster.

“Em telegramas enviados a Brasília, o diplomata se comportou como tiete de Donald Trump. Em vez de aconselhar o governo a cumprimentar o democrata, endossou a falsa versão de fraude contra o republicano”, ressalta Mello Franco.

O jornalista ressalta que “Forster apresentou o atual chanceler ao ideólogo Olavo de Carvalho, guru da família presidencial. No fim de 2019, foi recompensado com o cargo mais disputado entre diplomatas brasileiros no exterior”.

“Há uma seita fanática na essência do governo Bolsonaro. A política externa atual está enraizada nesse extremismo”, disse o embaixador Roberto Abdenur, que representou o Brasil nos EUA entre 2004 e 2007, em entrevista à coluna. ‘“O Brasil se desmoralizou e se isolou no mundo. Estamos hostilizando a China e agora vamos ficar mal com os EUA”’, completou, segundo Mello Franco.

“Na terça, o Senado rejeitou a indicação do diplomata Fabio Marzano a um cargo em Genebra. Ele é apontado como um dos líderes do núcleo olavista do Itamaraty. Apesar da recusa, Abdenur não vê sinais de mudança no comando da diplomacia brasileira”, observa. ‘“Acho que ainda vamos permanecer como párias por muito tempo”, prevê’, finalizou Abdenur.

O conhecimento liberta. Saiba mais