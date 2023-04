Membro de comitê dos EUA sugere 'armar Taiwan até os dentes' contra a China

Mike Gallagher disse que é preciso corrigir o atraso no envio de armamentos e defendeu a realização de treinamento militar conjunto, além do reforço do Exército dos EUA na região edit

Sputnik - Na opinião de Mike Gallagher, que dirige um comitê americano relacionado à China, a janela de oportunidade para os EUA defenderem Taiwan está se fechando.

Um jogo de guerra do Congresso dos EUA que simulou uma "invasão" de Taiwan pela China mostrou a necessidade de armar a ilha "até os dentes", afirmou na quinta-feira (20) o presidente de um comitê dos EUA sobre a China, citado pela agência britânica Reuters.

O Comitê de Seleção da Câmara dos Representantes do Partido Comunista Chinês, liderado pelo republicano Mike Gallagher, conduziu um exercício de mesa na quarta-feira (19) à noite com o think tank local Centro Washington para uma Nova Segurança Americana (CNAS, na sigla em inglês), com os resultados mostrando que o reabastecimento da ilha pelos EUA seria impossível após o início de um conflito.

"Estamos bem dentro da janela de perigo máximo para uma invasão de Taiwan pelo Partido Comunista da China, e o jogo de guerra de ontem deixou clara a necessidade de tomar medidas para deter a agressão do PCC e armar Taiwan até os dentes antes que qualquer crise comece", disse Gallagher em uma declaração.

Washington deve corrigir o atraso de armas de US$ 19 bilhões (R$ 98,65 bilhões) para Taiwan, realizar treinamento militar conjunto e reforçar o Exército dos EUA na região, instou Gallagher.

Os EUA defendem o território autogovernado de Taiwan, cujo governo se formou após se refugiar em 1949 diante da derrota contra os comunistas na Guerra Civil da China. Pequim nunca reconheceu a independência de Taiwan, e Taipé também nunca a declarou formalmente. Na opinião da China, Taiwan é uma província renegada que um dia se reunificará com o território continental.

