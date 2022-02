Menino marroquino preso em poço morreu antes de resgate

Apoie o 247

ICL

Rabat (Reuters) - Um menino preso em um poço no norte de Marrocos por cinco dias morreu antes que socorristas conseguissem alcançá-lo no sábado e recuperar seu corpo, disseram dois funcionários do governo.

Imagens postadas nas mídias sociais mostraram a cena depois que seu corpo foi recuperado, com membros de equipes de resgate e espectadores reunidos no local cantando e apontando as lanternas de seus telefones para o ar.

Rayan Awram, de cinco anos, caiu no poço em sua aldeia de Ighran, nas colinas perto de Chefchaouen, na terça-feira, desencadeando um enorme esforço de resgate que mobilizou o país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As equipes de resgate finalmente o alcançaram no final do sábado, depois de remover grande parte da encosta adjacente e delicadamente cavar uma passagem horizontal no poço.

O rei Mohammed enviou condolências a seus pais, informou um comunicado divulgado pela mídia estatal.

O poço tinha apenas 45 centímetros de largura no topo e afunilava à medida que descia 32 metros até o fundo, onde Rayan estava preso, impossibilitando socorristas de descerem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um parente do menino disse na sexta-feira que a família percebeu pela primeira vez que ele estava desaparecido quando ouviu um choro abafado e baixou um telefone com a luz e a câmera ligadas para localizá-lo.

"Ele estava pedindo 'me tire daqui'", disse o parente.

A região montanhosa ao redor de Chefchaouen é extremamente fria no inverno e os socorristas tentaram manter o menino vivo baixando comida, água e oxigênio através de um tubo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As equipes de resgate trabalharam 24 horas por dia cortando uma enorme trincheira, depois abrindo um túnel horizontal em direção a Rayan, com risco de deslizamentos de terra.

Nas horas finais do esforço de resgate, os trabalhadores tiveram que se mover com extrema cautela enquanto tentavam cavar terra e rochas até onde Rayan estava.

Eles finalmente conseguiram acessar o poço na noite de sábado e carregaram seu corpo para uma ambulância.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Multidões se reuniram em vigília no local para assistir ao esforço de resgate enquanto centenas de trabalhadores trabalhavam para salvar a criança.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: