Menino ucraniano atravessa a fronteira sozinho e vira herói

Apoie o 247

ICL

247 - Um garoto ucraniano de 11 anos, da cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, conseguiu cruzar a fronteira sozinho e chegar à Eslováquia. O menino carregava uma mochila, um saco plástico e um passaporte, e tinha um número de telefone escrito na mão, segundo o Ministério do Interior eslovaco, informa a CNN.

O menino chegou à fronteira no sábado (6). As autoridades eslovacas informaram em comunicado publicado nas redes sociais, que só foi possível encontrar os parentes do garoto graças às informações que ele levava em uma das mãos e anotadas em um pedaço de papel que estava dentro do passaporte.

“O menino foi transportado para Bratislava [capital da Eslováquia] para encontrar sua família. Ele está bem!”, explicou o Ministério do Interior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os pais do menino tiveram que ficar na Ucrânia e, por esse motivo, ele cruzou a fronteira sozinho.

“Voluntários cuidaram dele, o levaram para um lugar quente e lhe deram comida e bebida”, acrescentou o ministério.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em um vídeo publicado pelo jornal Daily Mail, as cenas de uma outra criança ucraniana chorando ao caminhar para chegar até a Polônia são de cortar o coração. Ele caminha solitário fugindo da guerra.

Assista ao vídeo:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: