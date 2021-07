Mensagem de Xi Jinping foi de união do povo chinês como fonte do poder político

Nos últimos cem anos, o Partido sempre colocou os interesses do povo acima de tudo sem nenhum interesse pessoal e o relacionamento com o povo foi de união inseparável, afirmou o dirigente chinês edit

Rádio Internacional da China - “Qualquer tentativa de separar o Partido Comunista da China (PCCh) e o povo chinês ou causar oposição entre os dois será em vão. Tanto os 95 milhões de militantes do PCCh como os 1,4 bilhão de chineses não permitirão”, declarou o secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, na Conferência Comemorativa pelos 100 Anos do PCCh, realizada no dia 1º de julho.

A natureza do povo é a essência do PCCh. Nos últimos cem anos, o Partido sempre colocou os interesses do povo acima de tudo sem nenhum interesse pessoal.

Em 1946, os jornalistas norte-americanos Theodore H. White e Annalee Jacoby, apontaram em seu livro Thunder Out of China que o Partido Comunista da China não possui nenhuma mágica especial, mas seus membros sabem e apoiam as mudanças que o povo deseja.

O estabelecimento da República Popular da China, a construção socialista, a reforma e abertura ao exterior, a construção da sociedade moderadamente próspera, a luta contra a pandemia, a erradicação da pobreza absoluta, tudo que o PCCh vem fazendo no último centenário é satisfazer a vontade do povo chinês para procurar uma vida melhor. A fim de alcançar os objetivos do povo, os membros do PCCh têm trabalhado de geração a geração, mas ao mesmo tempo acreditando que o povo é o criador da história e o verdadeiro herói.

Quer em épocas de guerra ou em épocas de paz, o PCCh e o povo chinês sempre tiveram um relacionamento inseparável. Segundo o relatório publicado pela maior empresa de relações públicas do mundo, Edelman, em 2020, a aprovação do PCCh pelos chineses foi de 95%. Sem dúvida nenhuma, a melhor do mundo. Por isso, Xi Jinping teve confiança para fazer a declaração do início do texto.

Na mesma ocasião, o líder chinês também apontou que o poder do Estado é o povo e vice-versa. Isso é um resumo das experiências destes 100 anos. O povo chinês é a garantia do poder do PCCh.

Tudo deve ser feito para servir o povo e tudo depende do povo. No caminho para outro centenário a ser comemorado, ou seja, antes de 2049, o 100º aniversário da República Popular da China, o objetivo é construir uma nação socialista modernizada com prosperidade, democracia, civilidade, harmonia e beleza. O Partido Comunista da China unirá e liderará o povo chinês para criar mais milagres e um futuro brilhante.

