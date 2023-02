Mensagens vazadas revelam como a Fox News promoveu falsas alegações de fraude eleitoral de Trump

Integrantes da Fox desacreditaram privativamente as falsas alegações de fraude eleitoral do ex-presidente Donald Trump, mas continuaram a promover muitas dessas mentiras no ar edit

247 — Mensagens e declarações vazadas por vários executivos seniores e algumas das maiores estrelas da Fox News mostraram que eles desacreditaram privativamente as falsas alegações de fraude eleitoral do ex-presidente Donald J. Trump. No entanto, a rede continuou a promover muitas dessas mentiras no ar.

Os anfitriões Tucker Carlson, Sean Hannity e Laura Ingraham, entre outros, insultaram e ridicularizaram repetidamente os conselheiros da Trump como Sidney Powell e Rudy W. Giuliani, de acordo com mensagens que foram tornadas públicas na quinta-feira em um processo por difamação contra a Fox pela Dominion Voting Systems.

As mensagens também mostram que tais dúvidas se estenderam aos mais altos níveis da Fox Corporation, com seu presidente, Rupert Murdoch, chamando a fraude eleitoral de Trump de “coisas loucas”.

As mensagens fornecem uma imagem vívida e detalhada do que aconteceu nos bastidores da Fox News e sua matriz corporativa nos dias e semanas após as eleições de 2020. Elas oferecem provas que um júri poderia usar para determinar se a Fox deveria ser responsabilizada financeiramente.

Dominion está buscando US$ 1,6 bilhões em danos como compensação pelos danos que diz ter sofrido quando os anfitriões e convidados da Fox alegaram que as máquinas de votação da Dominion foram projetadas para manipular as eleições para o venezuelano Hugo Chávez.

