Mercadante: Grupo de Puebla apoia proposta do México de taxar ricos

247 - O Grupo de Puebla, que reúne líderes progressistas da América Latina e da Espanha, apoiou nesta quarta-feira a proposta do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, de tributar as pessoas e empresas mais ricas do mundo para combater a pobreza. A reportagem é da Agência EFE.

"O mundo pós-pandemia precisa de uma reconstrução mais generosa, com menos desigualdade e menos fome. Essa proposta já tem o apoio do presidente Alberto Fernández (da Argentina). Honduras vai aderir, a Bolívia vai aderir", disse o ex-ministro da Educação brasileiro Aloizio Mercadante em uma entrevista coletiva ao final da reunião do grupo, na Cidade do México.

Em novembro, López Obrador propôs à ONU a criação de um fundo de combate à pobreza por meio de um imposto voluntário de 4% das 1.000 pessoas mais ricas do mundo, outro para as 1.000 maiores empresas e um fundo de 0,2% do PIB dos países do G20.

Dadas as dificuldades de implementação de tal mecanismo, Mercadante afirmou que "para que esta proposta seja viável, ela deve primeiro ser divulgada a fim de aumentar a conscientização".

O ex-ministro também disse que "a América Latina é a região com a maior desigualdade do planeta" e apelou por uma "atitude de solidariedade" por parte daqueles que "ganham mais".

Mercadante disse estar convencido de que Luiz Inácio Lula da Silva ganhará as eleições presidenciais do próximo ano e que defenderá essa proposta, porque a luta contra a fome "faz parte de sua história de vida".

