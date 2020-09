Mercados internacionais têm manhã instável com 2ª onda da Covid-19 na Europa

As Bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem qualquer direção definida nesta sexta-feira. As Bolsas europeias operam em baixa generalizada à medida que investidores avaliam a segunda onda da Covid-19 no continente edit

247 - As Bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem qualquer direção definida nesta sexta-feira (25), após um pregão volátil em Nova York que terminou em tom levemente positivo diante da possibilidade de novos estímulos fiscais nos Estados Unidos. As Bolsas europeias operam em baixa generalizada à medida que investidores avaliam a segunda onda de Covid-19 no continente. A reportagem é do jornal O Estado de S. Paulo.

As Bolsas de Nova York tiveram ganhos modestos na quinta-feira (23), após oscilarem ao longo do dia, com sinais de que o governo dos EUA pode retomar negociações com a oposição democrata sobre um possível novo pacote fiscal que ajude a economia a superar o impacto da pandemia da Covid-19, acrescenta a reportagem.