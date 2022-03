Mercenários sírios apoiados pela Turquia são transferidos de Nagorno-Karabakh para a Ucrânia

Apoie o 247

247 - A Turquia transferiu, na quarta-feira, 9, seus aliados sírios da disputada região de Nagorno-Karabakh entre a Armênia e o Azerbaijão para a Ucrânia, segundo a agência russa de notícias Sputnik.

Foram mais de 2000 combatentes sírios apoiados pela Turquia transferidos para Nagorno-Karabakh em 2020, participando do combate entre o Azerbaijão e as forças armênias na região.

De acordo com a agência russa, os turcos querem mobilizar todas essas tropas para a Ucrânia para lutar contra os militares russos que conduzem uma operação militar no país.

“A Turquia transferiu alguns dos mercenários, incluindo militantes sírios e outros de diferentes nacionalidades, de Karabakh para a Ucrânia, e pretende transferir o restante em lotes, para participar da batalha ao lado dos militares ucranianos”, disse à Sputnik uma fonte que preferiu se manter no anonimato.

Segundo a fonte, os combatentes sírios que chegaram à Ucrânia já se juntaram à chamada “Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia”.

Segundo o portal South Front, um relatório recente revelou que agentes de inteligência ucranianos fizeram uma visita secreta ao norte da Síria para contratar militantes apoiados pela Turquia em 4 de fevereiro, cerca de 20 dias antes do início da operação especial russa na Ucrânia.

“Outro relatório recente expôs o trabalho em andamento para recrutar terroristas de Hay’at Tahrir al-Sham, afiliado à Al-Qaeda, o governante de fato da região noroeste da Síria da Grande Idlib, para lutar contra os militares russos na Ucrânia”, diz a reportagem.

Guerra em Nagorno-Karabakh

O conflito entre a Armênia e o Azerbaijão está ganhando força nos últimos dias. O Ministério da Defesa do Azerbaijão, em 9 de março, relatou bombardeios armênios contra as tropas azerbaijanas em Karabakh. Os militares do Azerbaijão reagiram com tiros.

