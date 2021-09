Merkel faz seu discurso de despedida no Parlamento alemão

Apoie o 247

Sputnik - A chanceler alemã Angela Merkel discursou nesta terça-feira (7) na última sessão plenária do parlamento antes das eleições parlamentares, após as quais ela planeja deixar o cargo, informou o Der Spiegel.

A chanceler falou sobre as mudanças climáticas, ameaças do terrorismo e crimes cibernéticos. Além do mais, Merkel tocou no assunto da liderança do país depois das eleições de 26 de setembro.

Ela fez um apelo aos eleitores para que apoiem seu colega do bloco partidário, o candidato da União Democrata-Cristã, Armin Laschet. "Seu governo representará estabilidade, confiabilidade e moderação, exatamente o que a Alemanha precisa", disse Angela Merkel.

Uma pesquisa de opinião mostrou entretanto que os conservadores têm agora o menor apoio de sempre.

Recentemente, Merkel falou abertamente que não desejava ver as forças de esquerda na composição da coalizão governamental.

