Merkel lamenta decisão de protegida de não concorrer a chanceler da Alemanha

Annegret Kramp-Karrenbauer anunciou nesta segunda-feira (10) que não será candidatada a chanceler pelo seu partido nas próximas eleições federais do país

Reportagem de Thomas para a Reuters - A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse nesta segunda-feira que lamentou a decisão de sua protegida Annegret Kramp-Karrenbauer de não ser candidatada a chanceler pelo seu partido nas próximas eleições federais do país.

O anúncio de Kramp-Karrenbauer no início da segunda-feira foi consequência do fracasso de Merkel em impor continuidade ao ramo de seu partido no Estado da Turíngia, que ajudou um líder local apoiado pelo partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

"Considero essa decisão com grande respeito, embora eu lamente muito", afirmou Merkel em uma entrevista coletiva. "Posso imaginar que essa decisão não foi fácil para ela e eu a agradeço por estar preparada para continuar a dirigir o processo de escolha de um sucessor."