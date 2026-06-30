Merz defende seleção alemã após eliminação e é alvo de críticas: "ele viu a mesma partida que nós?"

247 - A eliminação da Alemanha para o Paraguai na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 provocou forte repercussão no país e colocou o chanceler Friedrich Merz no centro de uma intensa discussão nas redes sociais. Depois da derrota nos pênaltis, o líder alemão publicou uma mensagem de apoio à seleção, mas acabou recebendo uma enxurrada de críticas de torcedores e da imprensa. As informações foram publicadas originalmente pelo jornal O Globo.

Tetracampeã mundial, a Alemanha empatou por 1 a 1 com o Paraguai na última segunda-feira (29), mas acabou derrotada na disputa por pênaltis, encerrando de forma precoce sua participação no Mundial. Após o jogo, Merz usou suas redes sociais para enaltecer o desempenho da equipe e destacar o comprometimento dos atletas.

"Mesmo que a eliminação doa: Que jogo, seleção alemã! Com empenho e espírito de equipe neste Mundial, vocês inspiraram o nosso país. Estamos orgulhosos de vocês", escreveu o chanceler.

Reação negativa nas redes sociais

A publicação, no entanto, encontrou resistência entre muitos torcedores, que demonstraram frustração com a campanha da equipe e criticaram o tom otimista adotado pelo chefe de governo.

Entre as respostas recebidas por Merz estavam comentários como: "Não é surpresa que o chanceler Merz também não entenda nada de futebol", "Somos simplesmente ridículos na política, no futebol, nos negócios, etc. Outros países estão zombando de nós; é lamentável" e "Ele viu a mesma partida que nós?".

A repercussão rapidamente ultrapassou as redes sociais e passou a ocupar espaço na imprensa alemã, que também questionou a mensagem publicada pelo chanceler após a eliminação.

Imprensa alemã também critica declaração

A editora-chefe do jornal Bild, Marion Horn, publicou um texto contundente criticando a postura de Friedrich Merz diante da eliminação da seleção.

"'Estamos orgulhosos de vocês'. Chanceler, isso simplesmente não é verdade!!! Não aceitarei ser tratada como alguém de segunda categoria. Não estou orgulhosa. Estou irritada. Estou decepcionada. Estou furiosa! Nossos filhos só conhecem a Alemanha como uma perdedora! Friedrich Merz, assim como (o técnico ) Julian Nagelsmann, que não tem sequer a decência de se demitir, aparentemente vive em um universo paralelo. Ambos são incapazes de enxergar seus erros e assumir a responsabilidade", escreveu Horn.

O portal da emissora pública Deutsche Welle também destacou a reação negativa dos torcedores. Segundo a publicação, a mensagem de Merz, ao afirmar que os jogadores "inspiraram o país", provocou críticas de pessoas que questionaram a sensibilidade do chanceler e perguntaram se ele havia assistido à mesma partida.

Chanceler reafirma posição após repercussão

Mesmo diante das críticas, Friedrich Merz decidiu manter o discurso de apoio à equipe nacional. Na terça-feira (30), ele voltou às redes sociais para defender a importância da união do país mesmo após a eliminação.

Em uma nova publicação, o chanceler fez referência direta aos comentários que ridicularizaram sua manifestação anterior e reforçou que os atletas deveriam receber apoio da população.

"Comemoramos as vitórias juntos. E na derrota, permanecemos unidos. Isso nos fortalece. Quem veste a águia no peito merece nosso apoio, não nosso ridículo", escreveu Merz.

A manifestação manteve o debate sobre o papel das autoridades públicas em momentos de grande frustração esportiva e evidenciou o clima de decepção vivido pelos torcedores alemães após a inesperada eliminação diante do Paraguai, uma das principais zebras da Copa do Mundo de 2026.