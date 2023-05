Mesmo sob sanções, Rússia cresce e retorna ao grupo das 10 maiores economias do mundo

No final de 2022, a Rússia produziu bens e serviços no valor de US$ 2,3 trilhões (R$ 11,3 trilhões), o que permitiu o país ocupar o oitavo lugar edit

Apoie o 247

Google News

Sputnik - Pela primeira vez desde 2014, a Rússia voltou ao grupo das dez maiores economias do mundo, segundo dados do Banco Mundial e do Serviço Nacional de Estatísticas, analisados pela Sputnik.

Conforme os dados, no final de 2022, a Rússia produziu bens e serviços no valor de US$ 2,3 trilhões (R$ 11,3 trilhões), o que permitiu o país ocupar o oitavo lugar.

A última vez que a Rússia esteve entre os dez primeiros foi em 2014, quando ocupou o nono lugar, com um PIB de US$ 2,05 trilhões (R$ 10,15 trilhões).

Por sua vez, os EUA continuaram sendo a maior economia do mundo em 2022, seguidos pela China, enquanto o Japão ficou em terceiro lugar.

A classificação dos países por PIB foi calculada com base nos últimos dados anuais ou trimestrais fornecidos pelos institutos nacionais de estatística nas moedas nacionais e, caso necessário, recalculados em dólares à taxa de câmbio média do período correspondente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.