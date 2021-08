Messi chega a acordo com PSG, diz L'Equipe

247 - Lionel Messi pode estar perto de ser anunciado como reforço do Paris Saint-Germain. De acordo com o jornal francês L'Équipe, o argentino chegou a um acordo com o clube francês e deve viajar a Paris nas próximas horas para sacramentar o acordo. A informação é do portal UOL.

Segundo a publicação, a expectativa é que Messi chegue à capital da França e vá direto realizar exames médicos. Em seguida, ele segue para a sede do clube para assinar o contrato de dois anos (com mais um de opção).

A coletiva de apresentação estaria agendada para esta quarta-feira na França.

Já o especialista em transferências Fabrizio Romano afirma que Messi vai receber em torno de R$ 215 milhões por temporada.]

