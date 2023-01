Meta restabelece contas de Trump no Facebook e Instagram

Apoie o 247

247 - A Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, disse nesta quarta-feira (25) que restabeleceria as contas do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump nas mídias sociais. A decisão vem dois anos após o republicano ser suspenso das plataformas no contexto da invasão ao Capitólio em Washington, em janeiro de 2021.

A Meta justificou a decisão dizendo que determinou que o risco à segurança pública havia "reduzido o suficiente" desde janeiro de 2021. A empresa acrescentou que implementaria proteções para “impedir reincidências” no futuro.

“O público deve poder ouvir o que seus políticos estão dizendo --o bom, o ruim e o feio --para que possam fazer escolhas informadas nas urnas”, disse Nick Clegg, presidente de assuntos globais da Meta. “Mas isso não significa que não haja limites para o que as pessoas podem dizer em nossa plataforma. Quando há um risco claro de danos no mundo real --uma barreira deliberadamente alta para a Meta intervir no discurso público --nós agimos”.

Em novembro do ano passado, a conta de Trump também foi restabelecida no Twitter, que o barrava desde janeiro de 2021. No entanto, Trump não postou no Twitter desdeser liberado. (Com New York Times).

