Metade das democracias do mundo está em declínio, diz grupo de vigilância internacional

Reuters - Metade das democracias do mundo está em declínio em meio à deterioração das liberdades civis e do Estado de direito, enquanto governos já autoritários estão se tornando mais opressivos, disse um grupo intergovernamental de vigilância nesta quarta-feira.

Em seu relatório anual, o Instituto Internacional para Democracia e Assistência Eleitoral (Idea), com sede em Estocolmo, disse que as instituições democráticas estão sendo prejudicadas por questões que vão desde restrições à liberdade de expressão até o aumento da desconfiança na legitimidade das eleições.

Vários fatores, como a guerra da Rússia na Ucrânia, inflação desenfreada, uma recessão global iminente, mudanças climáticas e a pandemia da Covid-19 oferecem desafios significativos.

“O mundo enfrenta uma infinidade de crises, desde o custo de vida até os riscos de confronto nuclear e a aceleração da crise climática”, disse a Idea em seu estudo de 2022 sobre o estado da democracia, com base em dados compilados desde 1975.

"Ao mesmo tempo, vemos a democracia global em declínio. É uma mistura tóxica."

A Idea baseia seus Índices Globais do Estado da Democracia em mais de 100 variáveis, incluindo medidas como liberdade de expressão e integridade e segurança pessoal, que são então agrupadas e agregadas em categorias mais amplas.

O relatório disse que o número de países “retrocedentes” – aqueles com a erosão democrática mais severa – nunca foi tão alto e incluiu Polônia, Hungria e também os Estados Unidos, com seus problemas de polarização política, disfunção institucional e ameaças às liberdades civis.

Na Europa, quase metade de todas as democracias sofreu deterioração nos últimos cinco anos, afirmou. No entanto, os valores e as instituições democráticas são cada vez mais vistos como um baluarte fundamental contra a agressão russa, especialmente na Ucrânia, mas também em muitos países da região.

“Nunca houve tanta urgência para que as democracias respondam, para mostrar a seus cidadãos que podem forjar contratos sociais novos e inovadores que unam as pessoas em vez de dividi-las”, disse Idea.

O relatório constatou que os governos autoritários estão reprimindo cada vez mais os dissidentes e que mais de dois terços da população mundial agora vivem em democracias "retrocedentes" ou sob regimes autoritários.

Em uma nota positiva, a África permaneceu resiliente diante da instabilidade. Países como Gâmbia, Níger e Zâmbia tiveram melhorias na qualidade democrática.

