Metade dos cidadãos americanos acredita que Israel 'foi longe demais' na sua guerra, aponta pesquisa

247 - Cinquenta por cento dos adultos americanos consideram que a guerra de Israel em Gaza foi “demasiado longe”, segundo revela um levantamento do Centro de Pesquisas de Assuntos Públicos da Associated Press-NORC.

A pesquisa mostra uma redução gradual no apoio a Israel e na aprovação da gestão da situação pela administração do presidente Joe Biden, em todas as frentes.

Os resultados da pesquisa apontam que apenas 31% dos adultos americanos concordam com a abordagem de Biden para o conflito, e esse número inclui somente 46% dos eleitores democratas. Esse fenômeno se manifesta ao mesmo tempo em que o suporte inicial a Israel começa a declinar. 15% expressaram apoio a uma intensificação da guerra de Israel na Faixa de Gaza.

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra o regime ocupante. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão que até agora matou mais de 26.000 palestinos, a maioria mulheres e crianças, e feriu mais de 65.000 pessoas.

