Metalúrgicos da África do Sul entram em greve em todo o país por reajuste salarial (vídeo)

Brasil de Fato - O Sindicato Nacional dos Metalúrgicos da África do Sul (NUMSA, na sigla em inglês) iniciou nesta terça-feira (5) uma greve de grandes proporções por reajuste salarial.

Com atos em diferentes partes do país, os trabalhadores rejeitam a proposta patronal de 4,4% de aumento salarial e pedem uma recomposição de 8% nos vencimentos.

A porta-voz do NUMSA, Phakamile Hlubi-Majola, destaca que os trabalhadores aceitaram não ter um reajuste salarial em 2020 com a crise criada pela pandemia de covid-19 para preservar o setor e a economia. Em 2021, contudo, Hlubi-Majola destaca que os representantes patronais não melhoraram sua proposta de reajuste, enquanto os trabalhadores aceitaram diminuir sua pedida inicial de 15%.

O Sindicato dos Metalúrgicos da África do Sul (NUMSA) também organiza parte da categoria dos engenheiros. Eles entraram em greve hoje. Aí, os metalúrgicos colaram pra apoiar. Daqui a pouco, vão parar Joanesburgo. Baguio tá loko! Saca só… pic.twitter.com/OPTx9IXpx9 — Marco Fernandes (@marcof1871) October 5, 2021

"Nossos membros estão bravos, eles sentem como se os empregadores não estão levando em conta o sacrifício que fizeram ano passado", diz Hlubi-Majola ao Peoples Dispatch.

A porta-voz destaca que os metalúrgicos do país fazem produtos utilizados pelo setor de mineração, construção civil e automobilístico, o que fará com que a mobilização tenha profundos impactos econômicos.

De acordo com a agência de notícias Reuters, o NUMSA tem 155 mil membros e é o maior sindicato do setor na África do Sul. O Congresso dos Sindicatos da África do Sul, responsável por reunir mais de 20 entidades de classe, pediu que seus trabalhadores afiliados não trabalhem nesta terça-feira.

A taxa de desemprego na África do Sul atingiu 32,6% no primeiro trimestre de 2021. São mais de 7,2 milhões de desempregados, o maior índice desde o início da série histórica em 2008. Entre os jovens, os números são maiores: 46,3% da população entre 15 e 34 anos não tem emprego. A África do Sul tem 55,7 milhões de habitantes.

De acordo com o Departamento de Estatística da África do Sul, a variação anual do Índice de Preços ao Consumidor em agosto foi de 4,9%, o quarto mês seguido em que o aumento anual é maior do que a meta estabelecida pelo Banco Central.

