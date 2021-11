O México assume a presidência do Conselho de Segurança da ONU, colocando o bem-estar das pessoas e a proteção dos civis no centro das atenções. O embaixador mexicano na ONU destacou a necessidade de solucionar problemas como a crise migratória global edit

247 - O representante do México na Organização das Nações Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, disse nesta segunda-feira (1º/11) que seu país à frente do Conselho de Segurança promoverá ações conjuntas sobre o impacto das desigualdades nos conflitos internacionais.

Em coletiva de imprensa, o diplomata sublinhou que "colocar o bem-estar das pessoas e a proteção dos civis no centro da nossa ação" constitui o eixo do programa desenvolvido pelo seu país, que passa pelo reforço da diplomacia preventiva e a defesa do Estado de Direito.

Nesse sentido, disse que no dia 9 de novembro e com a presença do presidente Andrés Manuel López Obrador, será realizado um debate sobre o impacto da “desigualdade, exclusão e corrupção” nos conflitos mundiais.

O México é membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU desde 1º de janeiro de 2021 e encerrará sua participação em 31 de dezembro de 2022, destaca a Telesul.

