México autoriza uso emergencial da vacina Sputnik V

O subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde do México, Hugo López-Gatell Ramírez, informou nesta terça-feira (2) que a agência reguladora do país aprovou o uso emergencial da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19 edit

Sputnik - "A Cofepris [Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários] acaba de conceder autorização para o uso emergencial da vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Centro de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya", disse o subsecretário durante uma entrevista coletiva no Twitter.

Segundo ele, a partir dessa decisão, será possível importar o imunizante e aplicá-lo na população mexicana, ajudando no combate à pandemia do novo coronavírus no país.

O México assinou um acordo com a Rússia para a entrega em fases de 24 milhões de doses da Sputnik V e, na semana passada, o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, por telefone, e agradeceu pela decisão de enviar essa quantidade de vacinas para o país.

A Sputnik V é a primeira vacina registrada no mundo contra a Covid-19. Nesta terça-feira (2), o jornal científico The Lancet divulgou um relatório sobre os resultados provisórios dos testes de fase III do imunizante, estimando a eficácia da vacina russa em 91,6%.

O conhecimento liberta. Saiba mais