México confirma 2 casos suspeitos de coronavírus

Sputnik - As autoridades mexicanas analisam dois casos de suspeita de coronavírus, depois que estudos laboratoriais realizados em sete pessoas em três estados do país mostraram resultados negativos, informou a Secretaria de Saúde Pública.

Uma mulher de 27 anos e um adolescente de 14 anos estão sendo avaliados por médicos. A mulher retornou no dia 18 de janeiro ao México de Wuhan, na China, cidade onde o vírus foi descoberto "com sintomas respiratórios dois dias após seu retorno".

O menor, parente próximo da mulher, apresentou "sintomas respiratórios oito dias após o primeiro paciente".

"Hoje, dois casos suspeitos foram identificados no Estado do México (...) Ambos os casos apresentam sintomas leves e nenhuma presença de comorbidades foi identificada. Portanto, eles permanecerão em isolamento doméstico até a conclusão dos resultados de laboratório", informou a Secretaria de Saúde Pública em uma declaração nesta quarta-feira.

Antes desses dois casos, sete casos suspeitos já foram "descartados" em três estados: dois em Tamaulipas, três em Jalisco e dois em Michoacán.

As autoridades federais de saúde enfatizam no mesmo comunicado que "no México nenhum caso positivo de doença foi confirmado".

Até o momento, foram confirmados mais de 6 mil casos de infecção na China e 132 mortes, além de casos isolados em mais de uma dúzia de países, principalmente na Ásia.